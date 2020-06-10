Bir köle tüccarı daha gitti!

Heykelin bulunduğu alanın sahibi Canal ve River Vakfının düzenlenen imza kampanyasına destek vermesiyle söküm işlemine geçildi. Akşam West India Quay bölgesine gelen işçiler, çalışmalara başladı. Kaidesinden ayrılan heykel, vinçle yere indirilerek götürüldü.





Heykelin sökülmesi için imza kampanyası başlatan Tower Hamlets semti meclis üyesi Ehtasham Haque, bu adımın siyah George Floyd'un ABD'de öldürülmesi sonrası başlayan tepkiler ve 'Siyahların hayatı değerlidir' kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi. Milligan'ın 1809'da öldüğünden, 526 kölesi olduğundan bahseden Haque, "Heykel onu övmek için yapılmıştı. 21. yüzyılda medeni bir toplumda yerinin olmaması gerekiyor" dedi. İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler, 7 Haziran'da da 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston'un heykelini de devirerek nehre atmıştı.