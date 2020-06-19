Bir koltukta 4 karpuz!

Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanan, aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nda hükümet temsilcisi olarak görev yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin aynı zamanda Türkiye Wushu Federasyonu'nda asbaşkan olarak görev yapıyor.





Tartışmaların odağındaki federasyonun başkanlığını Mehmet Zeki Akıncı yürütüyor.





Federasyonun başkanvekili ise uzun yıllar eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın gayrıresmi koruması olarak çalışan, kamuoyunda “Sakaryalılar” olarak bilinen koruma grubunda yer alan Abdurrahman Akyüz.





ANNE HAKEM, KIZI ŞAMPİYON





Akyüz’ün kızının sporcu olarak katıldığı turnuvada, aynı zamanda hakem heyetinde yer alması, annesinin de yer aldığı hakem heyetinin kararıyla şampiyon olması "pes" dedirtmişti.





Federasyon, uzun yıllardır benzer iddialarla gündeme geliyor. Akyüz’ün oğlunun Alevi olduğu gerekçesiyle milli takıma alınmadığını söyleyen sporcuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepki çekmişti.





Tartışmaların odağındaki Wushu Federasyonu yönetim kurulunda birçok kurulda birlikte yer alan iki isim de dikkati çekiyor.





Bu isimlerden biri SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran’ın kardeşi olan, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran.





Diğer isim ise geçen hafta Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanması eleştirilen, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.







SAKARYA GRUBU'NDA DURAN-ŞAHİN İKİLİSİ





Akyüz gibi bu iki isim de Sakarya kökenli. Duran, doğma büyüme Sakaryalı. Ebubekir Şahin ise Rize'de doğmuş ve eğitim hayatının önemli bölümünü Sakarya’da geçirmiş bir isim.





Duran ve Şahin’in her ikisi de Wushu Federasyonu’nda asbaşkan olarak görev yapıyor.





İki ismin yolları federasyondan önce de bürokraside sürekli kesişti. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın danışmanı Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı Genel müdürü olduğunda Ebubekir Şahin, genel müdür yardımcılığına tayin edildi.





Bir süre sonra Rıdvan Duran da Anadolu Ajansı’nda insan kaynakları direktörü olarak görev yapmaya başladı.





T24'ün haberine göre Duran, Basın İlan Kurulu Genel Müdürlüğü’ne 16 Ağustos 2019’da getirildi. Hemen akabinde 31 Ağustos 2019’da da Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda hükûmet temsilcisi olarak görev yapmaya başladı.





Duran’ın psikolog kardeşi Ömer Faruk Duran da RTÜK’e danışman olarak Şahin döneminde alındı. 2020 yılı ocak ayında RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği’ne tayin edildi.





Asbaşkanı olduğu Wushu Federasyonu yönetimini kabul eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (sol başta) kanuna aykırı olmasına rağmen farklı kurumlarda da görev alıyor.





ELEŞTİRİLER ÜZERİNE TÜRKSAT'TAN İSTİFA ETMİŞTİ





Şahin, bir süre önce Türksat Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklamış, RTÜK yasasına aykırı olan bu durum nedeniyle görevlerinden el çektirilmesi gerektiğini söylemişti.





Bildirici’nin bu girişimlerinin ardından RTÜK üyeliği tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle düşürülmüştü.





Ancak Bildirici’nin ortaya koyduğu bilgi ve belgelerin ardından Şahin, “RTÜK ve Türksat’ı yıpratmamak” gerekçesiyle, Türksat Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.