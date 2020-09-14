"Bir konuşursam" diye diye...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda tartışmaya davet etti.





“Bize medya ambargosu koyuyorlar. Biliyorlar ki biz üç gün konuşsak üç ay nefes alamazlar.” diyen Davutoğlu, “İstedikleri şartlarda, istedikleri televizyonda, istedikleri konuyu onlarla konuşalım. Yaptığı her suçlamanın cevabını verir, yanlış yürüttüğü her politikanın alternatifini kendisine birer birer anlatırız.” ifadelerini kullanmıştı.





SOSYAL MEDYA KULLANICILARI O SÖZLERİ ELEŞTİRDİ





Davutoğlu'nun "Üç gün konuşsak üç ay nefes alamazlar" sözlerini eleştiren sosyal medya kullanıcıları Davutoğlu'nun geçen sene sarf ettiği "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum." sözlerini hatırlattı.





Tiyatro oyuncu Orhan Aydın, "Niye konuşmuyor acaba? Yaşananların sorumlularından biri olduğu için olabilir mi?" sorusunu yöneltti.



