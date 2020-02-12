Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir köprüyü daha satıyorlar /12 Şubat 2020 21:11

Bir köprüyü daha satıyorlar

Devletin araç geçiş garantisi vererek yaptırdığı Osmangazi Köprüsü de satılıyor. Osmangazi Köprüsü, açıldığı dönemde otomobiller için İstanbul ile İzmir arası gidiş dönüş maliyetinin 500 TL'den fazla olması ile çok tartışılmıştı.

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Gebze-İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ.’nin potansiyel hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirdiği öğrenildi.

Ne kadarlık bir hisse satışı olacağı ise belirsiz. Bir kaynağa göre bu durum alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişiyor. Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve Osmangazi Köprüsü’nü de içeren Gebze-İzmir otoyolunun ihalesini Nisan 2009’da Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazanmıştı.

Toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlanmıştı.

Projede yüzde 19’un altında payı bulunan İtalyan Astaldi, İtalyan inşaat sektöründeki gerilemeden sert bir şekilde etkilenerek konkordato ilan etmişti.

Bu kapsamda Türkiye’deki varlıklarından da çıkan Astaldi geçen sene sonunda da İstanbul üçüncü köprüdeki yüzde 33 hissesini Türk ortağına satmak için anlaşmıştı.
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