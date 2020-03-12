Samanyolu Haber /Gündem / Bir koronavirüs kararı da Alevilerden... /12 Mart 2020 22:06

Bir koronavirüs kararı da Alevilerden...

Alevi örgütleri, koronavirüse karşı önlem amacıyla Mart ayı sonuna kadar cem ibadetine ara verildiğini duyurdu.

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Çin’in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını kısa süre içinde dünyanın dört bir yanına yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) koronavirüs hakkında acil durum ilanının ardından birçok ülkede hastalığın yayılmasının önüne geçmek için önlemler alınmasına rağmen virüs ilerlemeye ve can almaya devam etmekte.

Türkiye’de de tedbir amaçlı birçok kurum etkinlikleri iptal etti. Alevi örgütleri de yaptığı açıklamada Mart ayı sonuna kadar koronavirüse karşı önlem amaçlı cem ibadetlerine ara verdiklerini belirterek şunları aktardı:

“Dünya genelinde yaşanan küresel salgının Türkiye’de ortaya çıkması sonrası, merkeze insanı koyan inanç anlayışımız gereği hiçbir canın bundan etkilenmemesi adına önlem amaçlı Mart sonuna kadar inanç merkezlerimizde cem ibadetine ara verilmiştir.

Son derece bulaşıcı ve tehlikeli olan bu virüsten korunabilmek amacıyla tüm ülkelerde ciddi önemler alınmakta. İnsan sağlığı konusu hassasiyetle yaklaşmamız gereken meselelerin en başında gelir.

Alevi kurumları olarak ülkemizde yaşanacak salgında, resmi kurumların  açıklamaları doğrultusunda halkımızın bilgilendirilmesi başta olmak üzere, çeşitli yardımlarla sürecin en iyi şekilde atlatılması için üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz.”s
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