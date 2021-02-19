Samanyolu Haber /Dünya / Bir koronavirüs mutasyonu da Finlandiya'da ortaya çıktı /19 Şubat 2021 23:34

Bir koronavirüs mutasyonu da Finlandiya'da ortaya çıktı

Koronavirüsün mutasyonlu türlerine bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Mevcut aşılara karşı direnci bilinmeyen mutasyonun kaynağı olarak da Finlandiya gösterildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste yeni mutasyonlar çıkmaya devam ediyor. İngiltere, Güney Afrika, İsrail ve Brezilya’dan sonra Finlandiya’da da yeni bir mutasyon tespit edildi.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili aşılamalar devam ederken, virüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkması ise tedirgin ediyor. Son olarak Finlandiya’da da yeni bir mutasyon türü tespit edildi.

YENİ BİR TÜR DAHA TESPİT EDİLDİ

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yeni mutasyonları ortaya çıkıyor. İngiltere, Güney Afrika, İsrail ve Brezilya’dan sonra Finlandiya’da da yeni bir mutasyon türü tespit edildi. Finlandiya’da yeni tip koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini, mutasyona uğramış türe Fin-796H adının verildiği duyuruldu. Sağlık uzmanlarına göre enfeksiyonun yeni varyantı, İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonları içeriyor.

AŞIYA KARŞI DİRENCİ BİLİNMİYOR

Vita Laboratoriot’tan Doç. Taru Meri, “Bu tür bir hastada geçen hafta saptandı, bu nedenle bulaşıcılığı ve yayılma potansiyeli, ayrıca aşılara karşı direnci hakkında şimdilik herhangi bir şey bilinmiyor” dedi.
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