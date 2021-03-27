Bir Kravat bağlamanın kaç yolu olabilir ki? Bilim insanları üşenmemiz için saymış

Stockholm’de yaşayan matematikçi Mikael Vejdemo-Johansson’ın önderliğinde çalışan ufak bir araştırma takımı, bir kravatın kaç farklı şekilde bağlanabileceğini öğrenmek istemiş. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, boyunbağının 177.147 farklı şekilde bağlanabileceğini gösteriyor. Bu miktar, Cambridge matematikçileri Yong Mao ve Thomas Fink’in 1999 yılında ulaştığı 85 muhtemel kravat bağlama yönteminden 177.062 tane daha fazla.





Peki neden bu kadar farklı sonuçlar çıkmış? İşin aslı, kravat bağlamada neyin önemli olduğuyla ilgili. Örneğin, geleneksel bir ölçütü ele alalım: Düğümün, kravatın altında kalması gerekiyor. “The Matrix: Reloaded” filminde bir karakter (Merovingian), düğümün göründüğü ve kravatın büyük ucunun, küçük ucunun arkasından geçtiği bir kravat takıyor. Ediety düğümü olarak da bilinen bu bağlama şekli, önceki hesaplamaya dahil edilmemiş. Vejdemo-Johansson modelinde değişime uğrayan bir başka ölçüt de, kravatın farklı şekillerde sarıldığı dolama sayısı. Bu sayede kravat daha fazla dolanarak, daha değişken uzunluklar ortaya çıkıyor.





Araştırmanın nihai sonucu ise kravat düğümleri için daha zengin bir matematik dili, daha fazla kravat takma yöntemi ve çok daha fazla yanlış kravat takma yöntemi sunuyor. Hatta gerçek maceraperestler ve centilmenler için bir bağlama üreteci bile var. Tabii sadelik yanlıları, kravat bağlamanın tek doğru yolu olduğunu düşünüyor ve bu yöntem, Windsor düğümü şeklinde adlandırılıyor. Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz. Yukarıda ise Vejdemo-Johansson modelinin dahil ettiği fakat Mao/Fink modelinin hesaba katmadığı Cape düğümü görülüyor.