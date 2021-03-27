Samanyolu Haber /Gündem / Bir Kravat bağlamanın kaç yolu olabilir ki? Bilim insanları üşenmemiz için saymış /27 Mart 2021 11:35

Bir Kravat bağlamanın kaç yolu olabilir ki? Bilim insanları üşenmemiz için saymış

Bilim insanları bir kravatın kaç farklı şekilde bağlanabileceğini araştırmış

SHABER3.COM

Stockholm’de yaşayan matematikçi Mikael Vejdemo-Johansson’ın önderliğinde çalışan ufak bir araştırma takımı, bir kravatın kaç farklı şekilde bağlanabileceğini öğrenmek istemiş. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, boyunbağının 177.147 farklı şekilde bağlanabileceğini gösteriyor. Bu miktar, Cambridge matematikçileri Yong Mao ve Thomas Fink’in 1999 yılında ulaştığı 85 muhtemel kravat bağlama yönteminden 177.062 tane daha fazla.

Peki neden bu kadar farklı sonuçlar çıkmış? İşin aslı, kravat bağlamada neyin önemli olduğuyla ilgili. Örneğin, geleneksel bir ölçütü ele alalım: Düğümün, kravatın altında kalması gerekiyor. “The Matrix: Reloaded” filminde bir karakter (Merovingian), düğümün göründüğü ve kravatın büyük ucunun, küçük ucunun arkasından geçtiği bir kravat takıyor. Ediety düğümü olarak da bilinen bu bağlama şekli, önceki hesaplamaya dahil edilmemiş. Vejdemo-Johansson modelinde değişime uğrayan bir başka ölçüt de, kravatın farklı şekillerde sarıldığı dolama sayısı. Bu sayede kravat daha fazla dolanarak, daha değişken uzunluklar ortaya çıkıyor.

Araştırmanın nihai sonucu ise kravat düğümleri için daha zengin bir matematik dili, daha fazla kravat takma yöntemi ve çok daha fazla yanlış kravat takma yöntemi sunuyor. Hatta gerçek maceraperestler ve centilmenler için bir bağlama üreteci bile var. Tabii sadelik yanlıları, kravat bağlamanın tek doğru yolu olduğunu düşünüyor ve bu yöntem, Windsor düğümü şeklinde adlandırılıyor. Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz. Yukarıda ise Vejdemo-Johansson modelinin dahil ettiği fakat Mao/Fink modelinin hesaba katmadığı Cape düğümü görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir Kravat bağlamanın kaç yolu olabilir ki? Bilim insanları... Sonraki Haber >>

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:32:12