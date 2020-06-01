Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir kredi derecelendirme kuruluşu daha Türkiye’nin notunu düşürdü /01 Haziran 2020 10:46

Bir kredi derecelendirme kuruluşu daha Türkiye’nin notunu düşürdü

CI yaptığı açıklamada, kredi notlarının düşürülmesinin hükümetin genişlemeci politika duruşu ve Kovid-19 salgını sonrasındaki olumsuz dış ortam nedeniyle dış kırılganlıkların kayda değer şekilde artmasını yansıttığını vurguladı

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü Kuruluştan yapılan açıklamada kredi notlarının düşürülmesinin hükümetin genişlemeci politika duruşu ve Covid-19 salgını sonrasındaki olumsuz dış ortam nedeniyle dış kırılganlıkların kayda değer şekilde arttığına dikkat çekildi.

Hem cari hem de finansal hesapların 2020 ilk çeyrekte büyük net çıkışlara işaret ettiğini belirten CI Ratings, bunun Türkiye Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini daha da azalttığını ifade etti.

Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4,0 daralacağını tahmin eden CI Ratings, bu beklentide mal ve turizm hizmet ihracatının yıllık bazda kayda değer şekilde düşeceğini temel aldıklarını belirtti.

CI Ratings’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notları ‘BB-‘den ‘B+’ya çekildi. Yabancı ve yerel para cinsinden kısa vadeli kredi notları ‘B’ olarak teyit edildi. Kredi notlarının görünümü ‘Negatif’ten ‘Durağan’a revize edildi.
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