Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir kripto depremi daha: BlockFi, iflas başvurusunda bulundu /29 Kasım 2022 12:45

Bir kripto depremi daha: BlockFi, iflas başvurusunda bulundu

ABD merkezli kripto para platformu BlockFi, New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu.

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ABD merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi, dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in çöküşünden yaklaşık iki hafta sonra 28 Kasım tarihinde Bölüm 11 için Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu.

Başvuru, şirketi ve sekiz yan kuruluşunu kapsıyor.

NTV’nin aktardığına göre, BlockFi şirketi tarafından yapılan açıklamada şirketin elinde 256,9 milyon dolar bulunuyor. İflas süreci başlayan FTX'le yüz milyonlarca dolarlık kredi anlaşması bulunan BlockFi, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemişti.

Şirket, çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için önergeler verdi. BlockFi ayrıca şirketin, faaliyetleri açısından kritik işlevler için eğitimli iç kaynakları elinde tutmasını sağlamak adına bir 'Kilit Çalışanı Muhafaza Etme Planı' oluşturmayı amaçlıyor ve masrafları azaltmak için de için bir dahili plan oluşturduğunu belirtiyor.

Açıklamaya göre BlockFi International, Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusunda bulundu.
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