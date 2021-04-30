Bir kripto para vurgunu daha

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tespit edilen suç örgütünün Coinspace isimli şirket adı altında “S- Coin”, “First Coin” isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların da gelecekte çok değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara çok yüksek tutarlarda kazançlar sağlayacağını vaad ettikleri ve mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak haksız kazançlar elde ettikleri kaydedildi.





TEDAVÜLDE OLMAYAN KRİPTO PARALAR





İddianamede, suç örgütünün ürettiklerini iddia ettikleri ancak tedavülde olmayan “S-Coin”, “First Coin” isimli sözde kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında işlem görmediği ve tamamen hayal ürünü bir kripto para olduğu ifadelerine yer verildi.





İddianamede, suç örgütünün bu kripto paraların tanıtımını yapmak amacıyla fiziki mekanlarda, sosyal medya platformlarında seminerler ve toplantılar düzenledikleri belirtildi.





‘SİSTEME ÇOK SAYIDA YATIRIMCI DAHİL ETTİKLERİ…'





Şüphelilerin Coinspace isimli piramit satış sistemi isimli oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettiklerinin belirtildiği iddianamede, sisteme ilk olarak katılan şahısların daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil etmesi ile ilk katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları bilgisine yer verildi.





İddianamede, üst basamaklara çıkan ilk üyelerin yatırım kazancının dışında tavsiye, referans, ekip kazancı ve eşleşme bonuslarının da olduğu belirtildi. Sisteme sürekli yeni üye kazandırılması neticesinde piramit satış sisteminin doğası gereği belirli bir süre sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kazanç sağlamadığı, yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı aktarıldı.





544 KİŞİ MAĞDUR OLARAK YER ALDI





İddianamede, suç örgütünün bu şekilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğinin tespit edildiği ve 544 kişinin mağdur olarak şikayetçi olduğu anlatıldı.





ŞİRKET HESAPLARINA YÜKSEK TUTARDA PARA GİRİŞ ÇIKIŞI





Coinspace firmasının faaliyetlerinin piramit satış sistemine uyduğunun belirtildiği iddianamede, Coinspace EU’nun Malta menşeili ve kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu, İstanbul'da bir anonim şirket isminin değiştirilerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ isimli firmanın kurulduğu kaydedildi.









İddianamede ismi değiştirilen firmanın yetkilisinin S.Ö. olduğu, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek tutarlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği anlatıldı.





17 Şubat-20 Ekim 2016 tarihleri arasında söz konusu şirketin 3 farklı bankadaki hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 TL ile 209 bin 100 Euro gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.





17'Sİ YÖNETİCİ 37 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI TALEBİ





Savcılık, 17 örgüt yöneticisinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 3 bin 268'er yıldan 10 bin 888'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.





Örgüt üyesi olduğu belirtilen 20 şüphelinin ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılması istendi.





İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.