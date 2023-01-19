Samanyolu Haber /Gündem / Bir kripto şirketi daha iflasın eşiğinde /19 Ocak 2023 10:52

Bir kripto şirketi daha iflasın eşiğinde

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre likidite sıkışıklığı içerisindeki Genesis Global Capital'in kaynak bulamaması halinde iflas başvurusu yapacağı belirtildi.

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Kripto para şirketi Genesis Global Capital’in iflas başvurusu için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bloomberg’de yer alan habere göre şirket daha önce de likidite sıkışıklığı yaşadığı bir dönemde iflas başvurusu yapmayı düşündüğünü bildirmişti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Digital Currency Group'un kripto para kredi verme bölümü olarak faaliyetlerini sürdüren Genesis Global Capital, önümüzdeki hafta iflas başvurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor.

Kaynaklar Genesis’in kredi bulmak için görüşmelerini sürdürdüğünü, kaynak bulunması halinde planların değişebileceğini de aktardı.

Genesis ayrıca kripto para borsası FTX’in iflası sonrası para çekme işlemlerini askıya almıştı.
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