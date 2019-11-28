Samanyolu Haber /Medya / Bir kullan at vakası daha! /28 Kasım 2019 15:03

Bir kullan at vakası daha!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) muhalifi herkese ağır hakaretler sarf ederek Saray'a yaranmaya çalışan Mehmet Metiner, Star gazetesinden kovuldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) iki dönem milletvekili olarak seçilen Mehmet Metiner'in Star gazetesinden kovuldu. 

Metiner, kovulduğunun anlaşılmaması için şahsi Twitter hesabında, "Bundan sonra yazılarımı güncel gelişmelere bağlı olarak Twitter üzerinden paylaşacağım. Tüm dostların bilgisine...)” ifadelerini kullandı. 

"KOVULDUM" DEMESE DE...

Ancak "Bugünkü yazım: Adam değilsiniz!" sözleri ile Twitter'dan paylaştığı makalenin bugün Star'da yayımlanmaması Metiner'in kovulduğu iddialarını teyit etti.

Metiner'in Oda TV'ye verdiği mülakatta, artık Star'da yazmayacağını, bu yüzden sosyal medyayı tercih edeceğini söylemesi dikkati çekti. 

AKP muhalifi herkese ağır hakaretler sarf ederek Saray'a yaranmaya çalışan Mehmet Metiner, Star gazetesinden kovuldu.

DAMADI KAYSERİ'DE RÜŞVET ÇETESİ KURDU

Mehmet Metiner'in damadı ile Kanal 7 televizyonunda cuma günleri dini sohbetleri yayımlanan Necmettin Nursaçan'ın oğlunun Kayseri'de rüşvet çetesi kurduğu ortaya çıkmıştı. 

Bazı hâkim, savcı, emniyet müdürü ve avukatlardan müteşekkil çetenin, "Hakkında gizli soruşturma var. Para verirsen takipsizlik ya da beraat ile sana yardımcı oluruz." diyerek Hizmet Hareketi'ne mensup işadamlarından rüşvet istedikleri belirtilmişti. 

Çete üyelerinin rüşvet alamayınca Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak gibi önde gelen sanayicileri hapse attırdığı iddia ediliyor. 

İnternet siteleri ile bazı yerel gazetelerde yayımlanan vahim iddialara dair hem Mehmet Metiner hem de damadı şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etti. 
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