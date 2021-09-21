Bir 'Kürt sorunu' çıkışı da Babacan'dan geldi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.





Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur" açıklamasına göndermede bulundu. Babacan, "Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez" dedi.





'KÜRT MESELESİ VARDIR VE ÇÖZÜMÜN ADRESİ SİYASETTİR'





Babacan, şu ifadeleri kullandı:





Daha evvel söylemiştim: Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir.





NE OLMUŞTU?





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın “Bay Kemal ve İttifakları” adlı belgeselinin ilk bölümünde, “Devlet dediğiniz kurum gayrı meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan, bunu yaptı. Devleti İmralı (Öcalan) ile muhatap kıldı mesela. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.





Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili sözleri dikkat çekerken, CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'den açıklama yapılmıştı.





Ardından eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verirken, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diye konuşmuştu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.