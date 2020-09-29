Samanyolu Haber /Dünya / Bir kutlama: 1.700 kişiye karantina /29 Eylül 2020 09:48

Bir kutlama: 1.700 kişiye karantina

Almanya’nın Bielefeld şehrinde aile kutlaması yüzünden 1.700 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınanlar arasında 10 okulda eğitim gören 1.100 öğrenci ve öğretmen de var.

SHABER3.COM

Aile arasında yapılan kutlama sebebiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayıldı. Bielefeld şehrinde 130 Koronavirüs taşıyan hasta tespit edildi. Bu sayı cumartesi günü 36 olarak duyurulmuştu. 

Virüsün yayıldığının duyurulması üzerine aile kutlamasına katılanlarla teması olanlar test merkezine koştu. Test merkezinde yığılma yaşandı. Gelen talep karşılanamadı. Test için gelenlerin bir kısmı zorunlu olarak evlerine geri gönderildi.

SAYI ARTABİLİR

Hürriyet'te yer alan haberde 10 okuldan bazılarının birler sınıfında, bazılarının da aynı sınıfta okuyan öğrenci ve derslere giren öğretmenlerin karantinaya alındığı belirtildi. 

Aile içindeki kutlamanın özel salonda yapıldığı ve kutlamaya katılanların virüsü de bu sırada birbirine bulaştırdıkları da kaydedildi. Sağlık dairesinin kutlamalara katılanların isimlerini belirlediği de verilen bilgiler arasında. 

Açıklamada alınacak test sonuçlarından sonra virüs taşıyanların sayısının artacağına işaret edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir kutlama: 1.700 kişiye karantina Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:13