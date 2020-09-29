Bir kutlama: 1.700 kişiye karantina

Aile arasında yapılan kutlama sebebiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yayıldı. Bielefeld şehrinde 130 Koronavirüs taşıyan hasta tespit edildi. Bu sayı cumartesi günü 36 olarak duyurulmuştu.





Virüsün yayıldığının duyurulması üzerine aile kutlamasına katılanlarla teması olanlar test merkezine koştu. Test merkezinde yığılma yaşandı. Gelen talep karşılanamadı. Test için gelenlerin bir kısmı zorunlu olarak evlerine geri gönderildi.







SAYI ARTABİLİR





Hürriyet'te yer alan haberde 10 okuldan bazılarının birler sınıfında, bazılarının da aynı sınıfta okuyan öğrenci ve derslere giren öğretmenlerin karantinaya alındığı belirtildi.





Aile içindeki kutlamanın özel salonda yapıldığı ve kutlamaya katılanların virüsü de bu sırada birbirine bulaştırdıkları da kaydedildi. Sağlık dairesinin kutlamalara katılanların isimlerini belirlediği de verilen bilgiler arasında.





Açıklamada alınacak test sonuçlarından sonra virüs taşıyanların sayısının artacağına işaret edildi.