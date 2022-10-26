Samanyolu Haber /Gündem / Bir lütuf açıklaması da Nebati’den: Allah 15 Temmuz’u bize ikram olarak verdi /26 Ekim 2022 09:23

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den: Allah 15 Temmuz’u bize ikram olarak verdi

AKP'lilerin 15 Temmuz'un lütuf olduğuna dair açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Nureddin Nebati'nin 15 Temmuz için "Allah’ın bize bir ikramıydı" dediği ortaya çıktı.

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 6 yıl önce bir iftarda “Allah 15 Temmuz’u bize ikram olarak verdi. 246 şehidimize, 2 binin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram diye düşünüyorum” dediği ortaya çıktı.

AKP’LİLER DE ALLAH’IN LÜTFU OLARAK GÖRÜYOR
Daha önce AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’nin “Allah’ın lütfu” olarak tanımlandığı 15 Temmuz’u Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de Allah’ın AKP’lilere bir ikramı olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

ŞEHİTLERİMİZE RAĞMEN BÜYÜK BİR İKRAM OLARAK DÜŞÜNÜYORUM
Katıldığı bir iftarda konuşan Nebati şu ifadeleri kullandı:
‘‘Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak bize verdi. Hem kendimizi bildik hem kendimizi tanıdık ve bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe etmiş olduk. 246 şehidimize ve 2 binin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram diye düşünüyorum ben.’’
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