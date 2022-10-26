Bir lütuf açıklaması da Nebati’den: Allah 15 Temmuz’u bize ikram olarak verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 6 yıl önce bir iftarda “Allah 15 Temmuz’u bize ikram olarak verdi. 246 şehidimize, 2 binin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram diye düşünüyorum” dediği ortaya çıktı.





AKP’LİLER DE ALLAH’IN LÜTFU OLARAK GÖRÜYOR

Daha önce AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’nin “Allah’ın lütfu” olarak tanımlandığı 15 Temmuz’u Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de Allah’ın AKP’lilere bir ikramı olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.





ŞEHİTLERİMİZE RAĞMEN BÜYÜK BİR İKRAM OLARAK DÜŞÜNÜYORUM

Katıldığı bir iftarda konuşan Nebati şu ifadeleri kullandı:

‘‘Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak bize verdi. Hem kendimizi bildik hem kendimizi tanıdık ve bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe etmiş olduk. 246 şehidimize ve 2 binin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram diye düşünüyorum ben.’’