Bir 'Mezarda adalet' vakası daha

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilince lopus hastalığı yeniden nükseden ve 6 aylık hamileyken beyin kanaması sonucu 8 Ekim 2017’de hayatını kaybeden Zeynep Binen, görevine iade edildi. Binen, Diyarbakır’da tıbbi sekreter olarak çalışıyordu.





Binen, hayatını kaybettiği üyesi olduğu Diyarbakır sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES AMED) Twitter hesabından duyurdu.





BİRÇOK KHK’LI ÖLDÜKTEN SONRA İADE EDİLDİ

23 Ocak 2017 tarihli 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu bugüne kadar birçok KHK’lıyı öldükten sonra işine iade etti. İşte onlardan bazıları:





– 5 Ağustos 2016’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde ölen tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu.





– Kocaeli’nde çalıştığı bir fabrikanın çatı katından düşerek 29 Kasım 2021’de yaşamını yitiren KHK’lı polis Yurdal Gökçe.





– 22 Mart 2021’de Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştığı fabrikada halatı kopan vinç kolunun altında kalarak hayatını kaybeden Tunceli Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çamaş.





– KHK’yle ihraç edildikten dört ay sonra yaşamını yitiren SES Malatya Şube Eşbaşkanı Bülent Uçar.





– Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’nde memur olarak çalışırken ihraç edilen ve 2016’da hayatını kaybeden Mücahit Karataş.





– 32 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2017’de ihraç edilen ve geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden Atilla Yalçıntaş.





– 13 Ocak 2018’de ölen Sanayi Bakanlığı’na bağlı KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü’nde muhasebeci olarak görev yapan Mustafa Nacaroğlu.





– 12 Haziran 2019’da kanserden vefat eden KHK’lı sınıf öğretmeni Emine Yürükçü. Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Emine Yürükçü, meme kanserine yakalanıp öldükten 2 yıl sonra göreve iade edildi ve tayini çıktı.





– Mersin Devlet Hastanesi’ndeki Bilgisayar Teknikerliği’nden 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Ömer Faruk Arsoy. Arsoy cilt kanseri yüzünden Aralık 2018’de vefat etmişti.