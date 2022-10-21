Samanyolu Haber /Politika / 'Bir milletvekili daha AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor' /21 Ekim 2022 09:35

'Bir milletvekili daha AKP'den istifa etmeye hazırlanıyor'

Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası, AKP'den bir vekilin daha istifa edeceği belirtiliyor.

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tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu'da Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den istifasının perde arkası konuşulurken Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı son edindiği bilgileri canlı yayında anlattı.

Yakışıklı, AKP'de Şanlıurfa milletvekili bir ismin daha istifasını verebileceğini söyledi. Yakışıklı o ismin istifa için kulis yaptığını aktardı.

Yakışıklı, "Yerel siyaset anlamında Şanlıurfa’daki AKP’li siyasetçilerle Fakıbaba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa’da AKP içerisinde belki 1 vekilin daha istifa etme noktasında çalışmalar olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.
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