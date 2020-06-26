Samanyolu Haber /Gündem / Bir milletvekiline Korona teşhisi /26 Haziran 2020 14:28

Bir milletvekiline Korona teşhisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir milletvekiline Koronavirüs teşhisi konuldu. Testi pozitif çıkan ismin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç olduğu kaydedildi.

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Yeni tip Koronovirüs (Covid-19) teşhisi konulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un durumu hakkında açıklama yapıldı. 

HDP'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir. Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır." denildi.
HDP'den 'Adalet ve özgürlük yürüyüşü' kararı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç (en önde sağdan 2'nci) geçen hafta HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya başlattığı yürüyüşe katılmıştı.
 
SARUHAN OLUÇ'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, "Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin (Saruhan Oluç) de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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