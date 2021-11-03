Bir milyardan fazla kişinin verisi silinecek



Evrensel'de yer alan habere göre Facebook’un sahibi Meta'nın Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti, yaptığı açıklamada “Facebook'ta Yüz Tanıma sistemini kapatıyoruz. Katılmayı seçen kişiler artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınmayacak ve bir milyardan fazla kişinin bireysel yüz tanıma şablonlarını sileceğiz” ifadelerini kullandı.





Sistemin ırkçı olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.





“SİYAHLARIN VE ASYALILARIN YÜZLERİNİ TANIMADA HATA ORANI YÜKSEK”





Yüz tanıma sistemlerinde görülen genel hatalar iki farklı şekilde ifade ediliyor. Buna göre sistemlerin ‘yanlış pozitif hata’ verirken, örneğin eşleşme yokken iki farklı yüz görüntüsü arasında eşleşme olduğunu, diğer durumlarda ise ‘yanlış negatif hata’ verdiği belirtildi.





Bu durumda ise sistemler, eşleşme seçeneği olmalıyken eşleşme olmadığını yönünde bildirim yapıyordu. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 2019'da yaptığı araştırmada; yüz tanıma algoritmalarının doğruluğu, Siyah ve Asyalı yüzleri tanımlamada beyaz yüzlerine kıyasla çok daha az olduğunu öne sürdü. NIST, sistemlerin, siyah kadınların yüzlerinin yanlış tanınma oranının daha yüksek olduğunu açıklamıştı.