Bir milyondan fazla Fransız sokaklara döküldü Macron'a öfke kustu

CGT sendikası ülke genelinde bir milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise bu sayıyı 500 bin olarak verdi, Paris’te 55 bin kişinin yürüdüğünü bildirdi. 309 kişi gözaltına alındı, 26 polis yaralandı.



Macron’a istifa çağrıları



Protestocular, Macron’un istifasını isteyen pankartlar taşıdı. Nice kentinde göstericiler Macron’un maketini havaya fırlattı. Gösteriler, Macron’un geçen hafta başbakanlığa atadığı Sebastien Lecornu’nun da meşruiyet sınavına dönüştü. 39 yaşındaki eski savunma bakanı, sendikalarla diyaloğu sürdüreceğini söylese de öfkeyi dindiremedi.



Tepkilerin odağında, selefi François Bayrou’nun hazırladığı ve 44 milyar avroluk tasarruf öngören bütçe tasarısı var. Bu adımların en çok yoksulları vuracağını söyleyen göstericiler, “Her gün zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul oluyor” diyerek tepki gösterdi.



Lecornu, tepkileri yumuşatmak için eski başbakanların ömür boyu ayrıcalıklarını kaldırmayı ve iki resmi tatilin iptal edilmesi planını durdurmayı vadetti. Ancak bu da sendikaları ikna etmedi.



Ülke çapında 260 eylem düzenlendi. Paris metrosunda yalnızca üç otomatik hat çalıştı. Öğretmenlerin altıda biri iş bıraktı, eczanelerin yüzde 90’ı kapandı. Öğrenciler bile “Okulunu kemer sıkmaya karşı blokla” yazılı pankartlarla liseleri kapattı.



80 binden fazla polis, dronlar, zırhlı araçlar ve TOMA’larla görevlendirildi. Marsilya’da polisin bir göstericiyi yerde tekmelediği görüntüler tepkilere yol açtı.