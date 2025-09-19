Samanyolu Haber /Dünya / Bir milyondan fazla Fransız sokaklara döküldü Macron'a öfke kustu /19 Eylül 2025 16:03

Bir milyondan fazla Fransız sokaklara döküldü Macron'a öfke kustu

Fransa’da sendikaların çağrısıyla yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kemer sıkma planlarına karşı sokağa çıktı. Dün yapılan protestolar ülke genelinde toplu taşımayı durma noktasına getirdi, okullar kapandı, eczaneler greve gitti. Gösteriler bazı kentlerde polisle çatışmaya dönüştü.

SHABER3.COM

CGT sendikası ülke genelinde bir milyondan fazla kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise bu sayıyı 500 bin olarak verdi, Paris’te 55 bin kişinin yürüdüğünü bildirdi. 309 kişi gözaltına alındı, 26 polis yaralandı.

Macron’a istifa çağrıları

Protestocular, Macron’un istifasını isteyen pankartlar taşıdı. Nice kentinde göstericiler Macron’un maketini havaya fırlattı. Gösteriler, Macron’un geçen hafta başbakanlığa atadığı Sebastien Lecornu’nun da meşruiyet sınavına dönüştü. 39 yaşındaki eski savunma bakanı, sendikalarla diyaloğu sürdüreceğini söylese de öfkeyi dindiremedi.

Tepkilerin odağında, selefi François Bayrou’nun hazırladığı ve 44 milyar avroluk tasarruf öngören bütçe tasarısı var. Bu adımların en çok yoksulları vuracağını söyleyen göstericiler, “Her gün zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul oluyor” diyerek tepki gösterdi.

Lecornu, tepkileri yumuşatmak için eski başbakanların ömür boyu ayrıcalıklarını kaldırmayı ve iki resmi tatilin iptal edilmesi planını durdurmayı vadetti. Ancak bu da sendikaları ikna etmedi.

Ülke çapında 260 eylem düzenlendi. Paris metrosunda yalnızca üç otomatik hat çalıştı. Öğretmenlerin altıda biri iş bıraktı, eczanelerin yüzde 90’ı kapandı. Öğrenciler bile “Okulunu kemer sıkmaya karşı blokla” yazılı pankartlarla liseleri kapattı.

80 binden fazla polis, dronlar, zırhlı araçlar ve TOMA’larla görevlendirildi. Marsilya’da polisin bir göstericiyi yerde tekmelediği görüntüler tepkilere yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir milyondan fazla Fransız sokaklara döküldü Macron'a... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:51