Samanyolu Haber /Gündem / Bir muhacir daha gurbette hakka yürüdü /02 Ağustos 2022 17:51

Bir muhacir daha gurbette hakka yürüdü

Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarından beri Almatı’da bulunan Sinan Çalkım, kalp krizi geçirerek vefat etti.1993 yılında vefat eden ve Almatı’da defedilen oğlu Yasin’in yanına defnedileceği belirtildi.

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Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarından beri Almatı’da bulunan Manisa eşrafından Sinan Çalkım (70)  geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bugün Almatı’daki evinde abdest alırken kalp krizi geçiren Çalkım’ın, 1993 yılında vefat eden ve Almatı’da defedilen oğlu Yasin’in yanına defnedileceği belirtildi.

ÇALKIM VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE’BANA HABER GELDİ ÖLECEĞİM’ DEDİ

Geldiği yıldan bu yana yoğurt ve süt satarak, geçimini sağlayan Kazakistan’da  ‘Yoğurtçu Sinan abi” diye bilinen Çalkım’ın vefatı sevenlerini hüzne boğdu. Kazakistan’ın ilk eğitim şehidi olan belletmen Yasin Çalkım’ın babası Sinan Çalkım, oğlunun vefat ederek, Almatı’da defnedilmesi nedeniyle, o da hicret ederek Kazakistan’a yerleşmişti.Edinilen bilgilere göre Sinan Çalkım, dün yakın dostlarıyla çay sohbeti sırasında  “bana haber geldi ben artık bu dünyadan ayrılacağım” dediği kaydedildi.


KAZAKİSTAN’IN İLK EĞİTİM ŞEHİDİYDİ OĞLU YASİN!

Çalkım’ın vefatından dolayı büyük üzüntü içinde olduğunu belirten  30 yıllık yol arkadaşı  İşadamı Ercan Akbaş şunları söyledi; “Bildiğiniz gibi oğlu Kazakistan’ın Atrav şehrinde açılan o dönemde ‘Kazak Türk Liseleri olarak kolejde belletmendi. Piknik sırasında, Kazak öğrencisi topun arkasından suya kaçarken, boğulma tehlikesini geçirmişti. Sinan abinin oğlu belletmen Yasin ise öğrencisi Nursultan’ı kurtardı ama maalesef kendisi suda boğularak vefat etmişti. Kazakistan’ın ilk eğitim şehidiydi. Ve aile kararıyla oğlu Yasin 1993 yılında Almatı’da bu topraklarda defnedildi. Evladını bu topraklara emanet ettikten sonra ailece  o da hicret ettikleri bu diyarlarında 30 yıldır yoğurt satarak geçimini sağlayan ulvi insandı. Sinan abinin aramızdan ayrılışı biz yakınlarını derin bir üzüntüye şevketti. Çok mübarek ve muhterem, ağzı dualı bir insandı. Abdest alırken de ruhunun ufkuna yürüdü. Ne mutlu ona. Bu keşmekeş dünyadan temiz bir kul, hicret diyarında rabbisine kavuştu. O da oğlunun yanına defnedilecek. ”dedi.

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