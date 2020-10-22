Samanyolu Haber /Gündem / Bir mülteci faciası daha: Libya açıklarında 15 mülteci öldü /22 Ekim 2020 10:12

Bir mülteci faciası daha: Libya açıklarında 15 mülteci öldü

Mültecilerin Avrupa’ya geçmek için kullandığı başlıca ülkelerden biri olan Libya’da yine bir mülteci faciası yaşandı. Libya açıklarında 15 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 mülteciyi ise balıkçılar kurtardı.

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Göçmen sorunu insanlığın kanayan yarası haline geldi. Büyük bir acıyla son bulan umut yolcuğunda yine çok sayıda göçmen can verdi. Libya açıklarında batan bir teknenin enkazında 15 mültecinin cansız bedeni bulundu.
 
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya’nın batısındaki Subrata kenti kıyısında bulunan bir teknenin enkazında 15 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı. Teknede bulunan 5 kişinin ise bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildiği belirtildi.

Diğer yandan göçmenler Libya üzerinden Avrupa’ya geçmeye devam ediyor. Libya Sahil Güvenlik birimleri Akdeniz’de 70’ten fazla mülteciyi engelledi. Libya açıklarında engellenen mülteciler ülkeye geri getirildi.
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