Samanyolu Haber /Dünya / Bir mülteci faciası daha: Tekne alabora oldu 61 kişi kayıp /17 Aralık 2023 10:41

Bir mülteci faciası daha: Tekne alabora oldu 61 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler yetkilisi Flavio Di Giacomo, 86 kişiyle Akdeniz'e açılan bir mülteci teknesinin alabora olduğunu ve 61 kişiye ulaşamadıklarını duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Libya açıklarında yaşanan tekne kazası neticesinde 61 mültecinin kayıp olduğunu bildirdi. Di Giacomo, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın Zuara kentinden 86 kişiyle Akdeniz'e açılan bir mülteci teknesinin alabora olması neticesinde 61 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Di Giacomo, "Akdeniz'in orta kesiminde bu yıl 2 bin 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu dramatik sayı, ne yazık ki denizde hayat kurtarmak için yeterince çaba gösterilmediğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. İtalyan basınında çıkan haberlerde de olaydan kurtulan 25 kişinin Libya'nın başkenti Trablus'a götürüldüğü ifade edildi. BM verilerine göre, Akdeniz'in orta kesiminde geçen yıl 1377 mülteci, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti.

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Denizde yardım çağrısı yapan mültecileri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları mültecileri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan mültecilerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor. Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda mülteci, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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