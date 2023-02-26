Bir müzakere baskısı da Avrupa’dan

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.





Kaynaklar, Elysee Sarayı'ndaki bir akşam yemeğinde Macron'un Zelensky'ye Fransa ve Almanya gibi "can düşmanları"nın bile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış yapmak zorunda olduğunu hatırlattığını söyledi.

Daha önce Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda ihtiyacımız olan şey, Ukrayna'nın Rusya cephesini geri itecek ve müzakerelere dönüşün yolunu açacak bir askeri saldırı başlatması" dedi.





24 Şubat’ta askeri harekatın başlamasının yıldönümünde, Çin ve Türkiye Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için yardım teklifinde bulundu ancak bu teklifler başta Ukrayna ve ABD tarafından ‘Rusya yanlısı’ olmakla itham edilerek reddedildi.





Rusya karşısında Ukrayna’ya her türlü askeri ve mali yardımda bulunan ve ayrıca bu mücadeleden Rusya’nın mutlaka kaybeden ülke olarak çıkmasını istediklerini ifade eden Almanya ve Fransa’dan Ukrayna konusunda ‘müzakerelere başlansın’ çağrısı savaşın bitmesine bir umut olarak değerlendirildi.