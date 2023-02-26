Samanyolu Haber /Spor / Bir müzakere baskısı da Avrupa’dan /26 Şubat 2023 18:04

Bir müzakere baskısı da Avrupa’dan

Wall Street Journal (WSJ), Macron ve Scholz’un Zelenskiy'ye Rusya ile müzakerelere başlama çağrısında bulundukları iddiasını ortaya attı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Wall Street Journal’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Paris'te yaptıkları görüşmede Vladimir Zelenskiy'ye Moskova ile müzakerelere başlama çağrısı yaptı.   

Kaynaklar, Elysee Sarayı'ndaki bir akşam yemeğinde Macron'un Zelensky'ye Fransa ve Almanya gibi "can düşmanları"nın bile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış yapmak zorunda olduğunu hatırlattığını söyledi.
Daha önce Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda ihtiyacımız olan şey, Ukrayna'nın Rusya cephesini geri itecek ve müzakerelere dönüşün yolunu açacak bir askeri saldırı başlatması" dedi.

24 Şubat’ta askeri harekatın başlamasının yıldönümünde, Çin ve Türkiye Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için yardım teklifinde bulundu ancak bu teklifler başta Ukrayna ve ABD tarafından ‘Rusya yanlısı’ olmakla itham edilerek reddedildi.

Rusya karşısında Ukrayna’ya her türlü askeri ve mali yardımda bulunan ve ayrıca bu mücadeleden Rusya’nın mutlaka kaybeden ülke olarak çıkmasını istediklerini ifade eden Almanya ve Fransa’dan Ukrayna konusunda ‘müzakerelere başlansın’ çağrısı savaşın bitmesine bir umut olarak değerlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir müzakere baskısı da Avrupa’dan Sonraki Haber >>

Büyük Aşkların Bedeli Büyük Oluyor

Büyük Aşkların Bedeli Büyük Oluyor

Mustafa Keser havuza düştü

Mustafa Keser havuza düştü

İsviçre Alpleri'nden Depremzedelere Yardım.

İsviçre Alpleri'nden Depremzedelere Yardım.

600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı!

600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı!

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Deprem gecesi neler yaşandı, kayıp 48 saatte neler oldu?

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Fenerbahçe tribünlerinden 'Hükümet İstifa' sesleri

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Dücane Cündioğlu'dan AKP'ye tepki

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Kopan kayalar aracın üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:27