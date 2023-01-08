Samanyolu Haber /Gündem / Bir numaralı şüpheli ifade verdi: 'Amacımız gözdağı vermek ve yaralamaktı' /08 Ocak 2023 10:06

Bir numaralı şüpheli ifade verdi: 'Amacımız gözdağı vermek ve yaralamaktı'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı şüphelisi Doğukan Çep, Emniyet’te ifade verdi. Çep, "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre Daha önce de Hasan Ferit Gedik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, Ateş cinayetine ilişkin "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

KEŞİF DE YAPILDI
Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir numaralı şüpheli ifade verdi: 'Amacımız gözdağı... Sonraki Haber >>

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:45:35