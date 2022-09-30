Bir öğrencinin aylık bir öğün masrafı 924 TL

"EĞİTİM PARASIZSA ÜCRETSİZ YEMEK VERİLSİN"





Ankara’da MEB’e bağlı bir anaokulu ve bir ilkokulda öğrencilerin beslenme menüsü incelendi.Henüz 4-5 yaşındaki anaokulu çağındaki çocuklar güne ekmeğin üzerine sürülmüş reçel ve bitki çayı ile başlarken; ilkokul öğrencilerinin bir öğün tabldot ücreti ise 42 TL’yi buluyor. Yani bir öğrencinin sadece aylık beslenme ücreti 924 TL. Konuya dair görüşülen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul, “Okulların hızlı bir içimde denetlenmesi gerekiyor. Mümkün olan en düşük maliyetle çocuklar beslenebilmeli. Ama en düşük maliyet derken en kötü yemek demek istemiyorum” diye konuştu.Yapılan çalışmada 2022-2023 yılını kapsayan eğitim ve öğretim yılının başlamasınin ardından MEB’e bağlı bir anaokulu ve bir ilkokulun menüleri incelendi. Menüleri incelenen anaokulu Eryaman’da, ilkokulu ise Batıkent’te yer alıyor.İncelenen ilkokula ait menüde dengeli bir beslenme düzeni gözetilmiş. Günlük menüde çorba, protein ve bakliyata yer verilmiş. Meyve ve tatlı da öğrencilerin yemek menüsünde yer alıyor. Ancak fiyatı oldukça yüksek. Bir öğün tabldotun maliyeti 42 TL. İki çocuğunu da bu okula gönderen devlet memuru bir veli verilen menü ile çocuklarının rahatça doyduğunu ifade ediyor. “Ancak!” diyerek söze devam eden veli şunları söylüyor: “Eğer eğitim parasızsa çocukların yemek ücreti de parasız olacak. Bugün bu okulda benim 2 öğrencim var. Tek çocuğuma 924 TL, iki çocuğuma toplam da bin 848 TL yemek ücreti ödüyorum. Neden? Benim daha önce yurtdışında yaşama deneyimim de oldu. Orada böyle bir şey yok. Ben bu parayı ödeyebiliyorum. Peki asgari ücretli ne yapsın?” diyor.