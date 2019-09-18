Samanyolu Haber /Gündem / Bir öğrencinin sorusu: Her şeyi Allah yarattıysa (hâşâ) O'nu kim yarattı? /18 Eylül 2019 15:58

Bir öğrencinin sorusu: Her şeyi Allah yarattıysa (hâşâ) O'nu kim yarattı?

Samanyoluhaber yazarı ilahiyatçı Dr. Ali Demirel bir okurundan gelen soruyu cevapladı.

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Bir öğrencinin sorusu: Her şeyi Allah yarattıysa (hâşâ) O'nu kim yarattı?
DR. ALİ SEMİREL

SoruAli amca merhaba. Ben Serhat. Gymnasiuma gidiyorum. Benim bazı arkadaşlarım bana her şeyi Allah yarattıysa O'nu kim yarattı diyorlar. Ben de cevap bulamıyorum. Size sorayım istedim.

Merhaba Serhat!
 
Öncelikle arkadaşlarına benden çok selam söyle lütfen. 
 
Ondan sonra da onlara sordukları sorunun cevabı mahiyetinde şunları söyleyebilirsin:
 
Arkadaşım! Her şeyden önce böyle bir soruyu sormanızın ana sebebi Allah hakkındaki yanlış kabulünüz diye düşünüyorum
 
Nasıl yani diyeceksiniz!
 
Şöyle, Allah’a iman eden bir insan O’nu isim ve sıfatlarıyla kabul etmiş demektir.  O, ezelidir. Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Bir başlangıcı olsa ilah olamazdı
 
Neden? 
 
Çünkü başlangıçlık bir sebebe dayanma ve başka bir ilahın yaratmasına bakar. Yani Allah’ın bir başlangıcı ve sonu olmuş olsa idi, bir başka sebep ve ilah tarafından yaratılmış olması gerekirdi ki, bu da ilahlık ile bağdaşmaz.
 
Dolayısıyla lütfen yanlış anlamayın ama sizin her şeyden önce Allah kabulünüzde bir yanlışlık var. 
 
Bilmem farkında mısınız, böyle bir soruyu sormakla Allah’ı yarattığı mahlûklara benzetiyor ve ancak mahlûklar hakkında sorulabilecek bir soruyu Allah hakkında soruyorsunuz. 
 
Ardından Serhat ne demek istediğini daha iyi anlayabilmeleri için onlara “tren örneğini” anlatabilirsin. Almanya’nın trenleri meşhurdur bilirsin.
 
Şimdi önümüzden bir trenin geçtiğini düşünelim. Biz de trenin arkasından bakıyoruz. 
 
İçimizden birisi şöyle bir soru soruyor:
 
- En arkadaki vagonu kim çekiyor sizce?
 
- Onun önündeki vagon çekiyor.
 
- Peki o vagonu kim çekiyor?
 
- Onu da önündeki vagon çekiyor.
 
- Peki onu kim çekiyor?
 
- Onu da önündeki çekiyor.
 
Sorular bu şekilde devam edip gitsin. En sonunda sıra ilk vagona geliyor. 
 
Ve aynı soruyu soruyoruz:
 
- Peki bu vagonu kim çekiyor?
 
- Onu lokomotif çekiyor.
 
- Peki lokomotifi kim çekiyor?
 
- Lokomotifi kimse çekmiyor. O kendi kendine hareket ediyor. Çünkü onun hareketi kendindendir.
 
Bu durumda artık ısrarla “Lokomotifi kim çekiyor?” sorusunu sormak anlamsız değil midir?
 
Bu, soru sahibinin lokomotifi anlamadığını ve onu vagonlarla karıştırdığını göstermez mi?
 
Lokomotif kendinden motorlu, vagonları çeken makinenin adıdır. İkisi aynı şey değildir. Zaten lokomotif, çekilmediği ve başkasını çektiği için bu ismi almıştır.
 
Yani lokomotifi kimse çekmediği için ve onun çekme gücü olduğu için en başta ve diğerleri onun arkasında bulunuyor. 
 
Tıpkı beni, seni, bizi yaratan Allah gibi. O’nu da kimse yaratmadı. O hep ve en başından beri vardı. O, yaratılmamıştır. Yaratılanları yaratandır. Dolayısıyla O’nun hakkında böyle bir soru sorulamaz.
 
Neden?
 
Tekrarlamış olalım: Allah denince her şeyi yaratan, kendisi ise yaratılmayan bir zat aklımıza gelir. Zaten O yaratılsaydı, O’na Allah demezdik.
 
Diğer sorularına da ilerleyen günlerde cevaplandırırız Serhat. Sana ve arkadaşlarına derslerinizde başarılar diliyorum...

TWITTER: @aliihsandemirel

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