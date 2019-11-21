Bir okul daha iflas etti

Özgür Boza Okulları’nda mali kriz aşılamadı. Öğretmenler maaşları ödenmediği için başka okullara geçerken, bazı veliler de çocuklarını başka okullara kaydettirmeye başlamıştı.





Dün Boza Okulları Genel Müdürlüğü'nden velilere yönelik yapılan açıklamada, "Bu süreçten sonra çocuklarımızın yaşantısı etkilenmeye başlayacağını için, derhal riski olmayan kararlar almamız gerekiyor. Zorla da olsa 25 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle okulumuzu kapatma sürecine üzülerek başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.





2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖDENEN ÜCRETLER İADE EDİLMEYECEK





Geçen yıldan bu yana aylarca öğretmenlerin maaşlarını ödemeyen, geçen aya kadar halen velilerden erken kayıt adı altında para toplamaya devam eden okulun patronu Özgür Boza ise henüz bir açıklama yapmadı.





Velilere bu eğitim-öğretim yılı için ödedikleri ücret iade edilmeyecek.





Bunun yerine üç eğitim kurumuyla protokol imzaladığını belirten okul idaresi, ücretleri 22-25 bin TL arasında değişen bu kurumlara öğrencilerin gelecek yıl için kayıt yaptırmaları halinde bu yıl için ücretsiz devam edebileceklerini bildirdi.





Öğretmenlerin alacaklarına dair herhangi bir beyanda bulunmadı.





Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı Özgür Boza Okulları Öğretmen Komitesi de okul yönetiminin velilere gönderdiği bu açıklamanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.





Aylardır öğretmen maaşlarını ödeyemeyen Özgür Boza Okulları, 25 Kasım 2019 Pazartesi itibarıyla kapanıyor.





ÖĞRETMENLERE VE VELİLERE MÜCADELE ÇAĞRISI





Komite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir özel okul patronu belki de şimdiye kadar yaptığı en açık konuşmayı yaptı. Bugün bir patron daha neden olduğu hak gasplarını fark bile etmeden geçip gittiğini açıkladı. Bu hak gasplarının pek çok öğretmene, çalışana, öğrenciye ve veliye yaşattığı zorlukları yaptığı açıklamada bile gözetmeden üstelik."





Açıklamada, "Tüm çalışanlarımız ve velilerimizi PE Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’na ulaşarak haklarımız ve geleceğimiz için birlikte mücadeleye davet ediyoruz." denildi.





