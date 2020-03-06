Bir ons altın 7 günde 100 dolar arttı

Haftanın son gününde dolar/TL kuru güne 6.11 seviyelerinden başladı. Euro/TL, 6.86'ın üzerinde değerleniyor.







Dünya'nın haberine göre, koronavirüste hasta sayısının 100 bine dayanması ve salgının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedilmesi güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor.





Dünya borsalarındaki aşırı oynaklık ve Fed'in faiz hamlesi sonrasında ABD tahvillerinde faizler tarihin en düşük seviyelerine düşmesi altına olan talebi artırıyor.





Hafta başında 1580 dolar seviyesindeki spot altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1678 dolar seviyesinde.