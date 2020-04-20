Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu /20 Nisan 2020 21:24

Bir otomobil devi daha üretimi durdurdu

Geçen hafta tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksama nedeniyle Tofaş üretime verdiği arayı 4 Mayıs, Toyota ise 11 Mayıs'a uzatırken, bugün de Ford Otosan’dan resmi açıklama geldi.

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Ford Otosan, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce 27 Nisan olarak açıkladığı üretime ara tarihini 4 Mayıs'a çektiğini duyurdu. Ford Otosan uzatma gerekçesini şöyle açıkladı:

* 03 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde tüm fabrikalarımızın 27 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı olacağı kamuya açıklanmıştır.

* Ford Avrupa’nın, corona virüsü (Covid-19) salgınının yayılımına paralel olarak Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle, üretim faaliyetlerine ara vermeyi devam ettirme yönünde aldığı kararlar dikkate alınarak Şirketimizin Kocaeli fabrikalarında üretim faaliyetlerine ara verme süresi 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

* Tüm yerleşkelerimizde çalışmalar Kocaeli fabrikalarının 4 Mayıs 2020’de üretime başlayacağı şekilde planlanacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

YÜZDE 85'İ 4 ŞİRKETTEN

Ford Otosan, Tofaş, Oyak Renault gibi Türkiye’de otomotiv üretiminin %85’ini yapan ilk 4 şirketin fabrikalarında üretim araları devam ederken, bugün Mercedes-Benz, Honda, Hyundai Assan, Otokar, Karsan ve Türk Traktör ise üretim aralarını bitirerek kademeli olarak yeniden faaliyete geçti. Anadolu Isuzu ise 13 Nisan’dan yeniden üretime başlamıştı.

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