Bir otomotiv devi daha üretimi durdurdu

Toyota, faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.





Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.





Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.





Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını önlemlerine bağlı olarak fabrika kapatan ilk otomobil firması Ford Otosan olmuştu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği belirtilmişti.





Koronavirüs nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Renault ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa'daki fabrikalarını hızla kapatırken, şu an Türkiye'de üretim kısmi olarak devam ediyor.





Sektör yetkilileri bir-iki hafta içinde Türkiye’deki fabrikalarda üretimin duracağını kaydediyor.Volkswagen CEO’su Herbert Diess, ilk aşamada İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya’da üretime ara verileceğini, sonrasında Avrupa’daki diğer fabrikaların da kapatılacağını açıkladı.





Fabrikalardaki işçilerin salgının yayılmasının önüne geçecek güvenli mesafeyi korumasının imkansız olduğunu belirten Diess, cuma gününden itibaren üretimin durdurulmasının planlandığını söyledi.





Diess, salgının yarattığı belirsizliklerin şirketin bu yılki performansıyla ilgili beklenti açıklamalarını imkansız kıldığını da ifade etti.





Ford'dan yapılan üretim durdurma açıklamasında, “Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir" dendi.