Bir 'palet fabrikası' skandalı daha

İddiayı gündeme getiren isim CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin.Bandırma Bor Karbür tesisinin temeli, bir hafta önce atılırken, işletmenin tamamı Eti Maden aracılığıyla değil TR Bor Teknolojileri A.Ş. adı altında yapılmaya başlandı.





Aytekin, "Tank Paleti sattıkları BMC’ye şimdi de Savunma Sanayinin en kritik üretim malzemesi olan Bor Karbür tesislerini veriyorlar" diye konuştu.





Aytekin, konuyla ilgili şu detaylara dikkat çekti:





"Geçtiğimiz hafta yerli ve milli savunma sanayimiz için hayati önem taşıyan bir tesisin temeli Bandırma’da atıldı. Enerji Bakanı’nın da katıldığı bu açılışta savunma sanayinin ham maddelerinden olan ve dünyanın en büyük rezervlerinin ülkemizde yer aldığı Bor’un bir türevi yaratılacak. Bor Karbür’ün stratejik bir ürün olmasından dolayı, bu üretimin devletin temel önceliği olması gerekiyor. Haliyle kurulacak Bor Karbür tesisinin de tüm üretiminin devlet kurumu olan Eti Maden aracılığıyla yapılması gerekiyor. Ancak bakıyoruz ki, bu yatırım için Eti Maden’in %33 ortaklığıyla oluşan bir iştirak oluşturulmuş.





TRBOR TEKNOLOJİLERİ AŞ adı ile oluşan bu yapı, yatırımın üzerine gölge düşürmeye imkan tanıyor. Firmanın ortaklığı incelendiğinde SSTEK, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Eti Maden ve Bor Savunma Teknolojileri olduğu görülüyor.





Bu ortaklardan olan Bor Savunma Teknolojileri bir özel şirket. Ve ticaret sicilde sahibi olan kişi de Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk olduğu görülüyor.





İşin ilginç bir yanı daha var ki, o da aynı TRBOR Teknolojileri AŞ’nin içerisinde “paydaşlar” diye bir bölüm var. Orada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve BMC var.





Tank Palet Fabrikasının Katar ordusuna satılması ile tüm askeri sırların da Katarlıların eline geçeceği konusunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta dile getiriyor. BMC’nin Tank Palet’ ten sonra gözünü Bor Karbür’e dikmesi de savunma sanayimiz için bir skandaldır.





BMC’nin başındaki Ethem Sancak 1. Türk Savunma Sanayii Zirvesinde şunları söylüyordu:





‘Liderimiz bana, ne yaparız dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir'de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun sayın Emir'i aradı o da kırmadı. BMC'nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük.’





Anlaşılan o ki tezgah kurulmuş. Şimdi bu gerçekliğe rağmen bor gibi savunma sanayimiz için hayati önemli olan bir tesisin devlet dururken özel bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesi akıl alır gibi değildir. Bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekir."