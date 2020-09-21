Samanyolu Haber /Gündem / Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca ne dedi? /21 Eylül 2020 15:37

Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca ne dedi?

“Hizmet Konuşmaları” programının ikinci konuğu Türk-Alman Eğitim Derneği Başkanı Eyüp Beşir oldu .

SHABER3.COM

Türk-Alman Eğitim Derneği Başkanı Eyüp Beşir Hizmetten.com You Tube kanalında başlayan  'Hizmet Konuşmaları' programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Hizmet Hareketi ile ilgili soruşturmalar sebebiyle Türkiye'ye giriş yasağı konulan bir papazı anlatan Beşir yasağının perde arkası ve onun buna cevabını da programda paylaştı



İşte Türk-Alman Eğitim Derneği Başkanı Eyüp Beşir'e sorulan sorular

Farklı din mensupları ile neden ortak toplantılar yapıyorlar ?
Şeffaflık ve yönetim modeli tartışmaları ne anlama geliyor?
Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca Hizmet hareketi için ne dedi?
Dünya’da hizmet hareketine bakış değişti mi?
Sürgündekiler ve Türkiye’dekiler için ne yapılıyor?
Hata ve suistimal iddiaları için nasıl davranılıyor?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca... Sonraki Haber >>

O baba gözaltında!

O baba gözaltında!

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Seninle fotoğraf çektirirsem...

Seninle fotoğraf çektirirsem...

'O Matmazel var ya!'

'O Matmazel var ya!'

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:19