Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca ne dedi?

Türk-Alman Eğitim Derneği Başkanı Eyüp Beşir Hizmetten.com You Tube kanalında başlayan 'Hizmet Konuşmaları' programında ilginç açıklamalarda bulundu.







Hizmet Hareketi ile ilgili soruşturmalar sebebiyle Türkiye'ye giriş yasağı konulan bir papazı anlatan Beşir yasağının perde arkası ve onun buna cevabını da programda paylaştı















İşte Türk-Alman Eğitim Derneği Başkanı Eyüp Beşir'e sorulan sorular



Farklı din mensupları ile neden ortak toplantılar yapıyorlar ?Şeffaflık ve yönetim modeli tartışmaları ne anlama geliyor?Bir Papaz kendisine Türkiye’ye giriş yasağı konulunca Hizmet hareketi için ne dedi?Dünya’da hizmet hareketine bakış değişti mi?Sürgündekiler ve Türkiye’dekiler için ne yapılıyor?Hata ve suistimal iddiaları için nasıl davranılıyor?