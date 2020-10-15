Bir parti daha seçimlere katılıyor

SOL Parti, büyük kongrenin tamamlandığını belirterek seçim yeterliliği barajını aştığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, "SOL Parti seçimlere katılma hakkını kazanmıştır” denildi.





1. Olağan Kongresini tamamladığını duyuran SOL Parti, seçim yeterliliği aldığını ilan etti. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamada, “Bu süreçte ülkenin dört bir yanında özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, 50 il 220 ilçede parti kongrelerinin gerçekleştirildiği, 42 il merkezinde ve gereken sayıdaki ilçelerde örgütlenmenin tamamlandığı kaydedildi.





“SOL Parti, seçimlere katılmak üzere konulan tüm yasal gerekleri eksiksiz yerine getirmiş; seçimlere katılma hakkını kazanmıştır” denilen açıklamada, “Bu köhnemiş düzeni SOL Değiştirecek!” vurgusu yapıldı.





SOL Parti MYK’si tarafından yapılan açıklama şu şekilde:





“Şubat 2020’de başlattığımız I.Olağan Kongre sürecimiz, pandemi koşullarının ortaya çıkardığı kısıtlar altında sürdürülmüş, il ve ilçe kongrelerinin ardından 14 Ekim 2020 tarihinde Büyük Kongre ile tamamlanmıştır.





Bu süreçte 50 il 220 ilçede SOL Parti kongreleri gerçekleştirilmiştir. Bu kongreler sonunda 42 il merkezi ve bu 42 ilin üçte bir ilçesinde örgütlenme tamamlanarak, seçim yeterliliği barajı aşılmıştır.





SOL Parti, seçimlere katılmak üzere konulan tüm yasal gerekleri eksiksiz yerine getirmiş; seçimlere katılma hakkını kazanmıştır.





Pandeminin meydana getirdiği sınırlar içinde sürdürülen bu çalışmalar içinde 3 bini aşkın üye katılımı gerçekleşti ve iki yüz yirmi noktada SOL Parti örgütleri kuruldu. Bu süreçte ülkenin dört bir yanında özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz.





Şimdi, SOL Parti’nin yeniden inşası örgütlenme ve mücadelesini geliştirerek sürecektir. Bir avuç harami dışında kimsenin memnun olmadığı bu kötülüğün iktidarını değiştirmek; zalimin zulmünü yenmek için SOL’u birlikte büyütmeye çağırıyoruz.





Bu köhnemiş düzeni SOL Değiştirecek!”











