Bir pastörün gözünden Hizmet

Prof. Dr. Jon Pahl, Romenceye çevrilen kitabının tanıtımı için başkent Bükreş’e geldi. Gazeteci, akademisyen ve işadamlarından oluşan seçkin bir davetli kitlesiyle buluşan Pahl, Fethullah Gülen’le tanışmasından kitabı yazmasına kadar olan süreci anlattı. Hizmet’le ilk temasının bir diyalog etkinliğine dayandığını söyleyen Pahl, uzman ve din adamı gözüyle Gülen ve öncülük ettiği hareketi 9 yıl boyunca gözlemlediğini dile getirdi.







Konuşmasında, Hizmet terminolojisine ait kelimeleri Türkçe olarak telaffuz edip, manalarını yorumlayan pastör Pahl, bilimsel eğitimle dini eğitimi kombine eden Hizmet’in dört temel değerini, ‘eğitim, empati, hoşgörü ve dinin barışçıl pratiklerini uygulamak’ olarak saydı.





Son dönemde Gülen’in hayatının siyasallaştırıldığına vurgu yapan Pahl, ‘’O dini, manevi bir liderdir. Onu eleştirenler, konuyu politik düzleme indirgedi. Onun yaptığı yaptığı şey, barış, sevgi, adaleti savunmak ve bunun dünya çapında nasıl uygulanabileceği hakkında konuşmak.’’ değerlendirmesinde bulundu.





HİZMET HERKESİN REHBERİDİR





Hizmet hareketinin güzel işler yapmak isteyen herkese rehberlik ettiğini kaydeden Amerikalı bilim adamı, Hizmet’ten aldığı ilhamla çalıştığı kilisede öğrenme zorlu çeken kişilere yönelik bir proje başlattığı örneğini verdi.





Salondaki dinleyiciler, Pahl’I soru yağmuruna tuttu. Sorular daha çok son dönemdeki gelişmeler üzerine yoğunlaştı. Hizmet’in Erdoğan’la ilişkisini ittifak değil yakınlık olarak tanımlayan Pahl, ‘’Erdoğan’ın demokrasi yanlısı olduğu dönemde, basın ve ifade özgürlüğüne, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı konusuna Gülen yanlıları destek verdi. Ne yazık ki Erdoğan, değerlerini değiştirdi ve otoriterliği seçti. Okulları, medya kuruluşlarını kapattı.’’ dedi.





OTORİTER REJİMLER GÜLEN HAREKETİNİ SEVMEZ





Bir Romen işadamının Gülen’in İslam dünyasında niye kabul görmediğine dair sorusuna Pahl, ‘’Otoriter rejimler Gülen’in öncülük ettiği toplumsal hareketleri kendileri için tehlike görüyorlar.’’ cevabını verdi.





Arnavut konuğun, Gülen’in bugün yaşanan mağduriyetleri önceden kestirmiş olup olmadığı sorusuna Pahl, bütün dava insanlarının aynı zorlukları yaşadığını örnekleriyle cevap verdi.





Jon Pahl, bir Türk davetlinin Hizmet insanlarının uğradığı haksızlıklara uluslararası camianın sessizliğini sorması üzerine, ‘’Biraz geç de olsa kurumlar yaşananları gündeme almaya başladı. Ümit ederim duyarlılık daha da artar.’’ ifadelerini kullandı.





SALONDA HİZMET MOZAYİĞİ





Program sonunda konuklar, salonda farklı branş ve milletlerden Hizmet mozayiği oluştuğu konusunda hemfikir kaldı. Romanyalı halkla ilişkiler uzmanı Ana Costache, Hizmet hakkında bildiklerini bu toplantıda teyid ettiğini belirterek, takdirlerini, ‘’Gülen bir din adamı, ama öncülük ettiği hareket dinle sınırlı değil.’’ sözleriyle ifade etti.





Moldova’dan meslektaşlarıyla gelen bir Türk öğretmen, düşüncelerini ‘’Hizmet’i bu kadar yalın ve herkesin anlayacağı dille anlatan birini ilk kez görüyorum. Getirdiğim öğretmenler çok memnun kaldı.’’ ifadelerini kullandı.





Programa Bulgaristan’dan katılan Nikolay Kristev, Hizmet hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu söyledi. ‘’Romanya toplumunun Hizmet’i benimsediğini gördüm. Anlaşmazlıklarla dolu dünyada Hizmetin barışçıl felsefesini çok değerli buluyorum.’’ dedi.





‘Fethullah Gülen: Hizmet’te Bir Ömür’ adlı kitap, Gülen’in biyografisini anlatmakla kalmayıp, Batılı bir bakış açısıyla Hizmet hareketini ve metodlarını inceliyor. 416 sayfalık kitabın ingilizcesi online portallarda satılıyor. Amerikalı yazar, 6 ayda yazdığı kitabının Romence’nin dışında başka dillere çevrileceğini de müjdeliyor.