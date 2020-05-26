Bir polis şiddeti vakası daha

Polisin yurttaşlara yönelik şiddetinin son örneği Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşandı.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki 700 Evler Konutları’ndaki olay bayramın birinci günü yaşandı. Polis, öğle saatlerinde evlerinin önünde içki içtikleri öne sürülen yurttaşlara müdahale etti.







Söz konusu kişilerin polisin sert müdahalesine itiraz etmesi üzerine tartışma yaşandı. Müdahalenin ardından birçok kişinin olay yerine gelmesi üzerine polis biber gazı kullandı. Havaya ateş açan polisin bir kişiyi karga tulumba gözaltına aldığı görüldü.





Toplu konutlarda oturan ve olaya şahit olan yurttaşların kaydettiği görüntülerde polisin toplanan kalabalığa biber gazı sıktığı, defalarca havaya ateş açtığı ve bir kişiyi sürükleyerek gözaltına aldığı görülüyor. Bu sırada çevredeki insanların çığlıkları duyuluyor. Polisin sıktığı biber gazından çocuklar da etkilendi.





İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medyada paylaşılan polis şiddeti görüntüleri için “emniyet teşkilatını yıpratma amaçlı” değerlendirmesi yapmıştı