Bir saati aşan TV obezite sebebi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı bölgesinde yapılan ve 12 yıl süren çalışmada, obezite görülme sıklığında yüzde 10-30 arasında bir artış saptandı. DSÖ, 2030 yılına kadar 1 milyar kişinin ‘sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi’ olarak tanımlanan obezite ile karşı karşıya kalacağını öngörüyor.





TÜRKİYE İLK SIRADA





DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu’na göre, Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’u ile her üç çocuktan biri aşırı kilolu ya da obez.





Aynı rapora göre, Türkiye, Avrupa’da obezitede ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 59’u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya. Obezite görülme oranı erkeklerde yüzde 30, kadınlarda ise yüzde 40 civarında.





“HER 10 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZ”





Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de de görülme sıklığı giderek artan obeziteyle ilgili bilgi verdi.





Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması’nın, çocuklarda obezite oranının yükseldiğinin ortaya koyduğunu belirten İlhan, rapora göre obezitesi bulunan çocuk oranının yüzde 8,3’ten 9,9’a yükseldiğini, yani her 10 çocuktan birinin obez olduğunu aktardı.





İlhan, bu araştırmaya göre, ‘fazla kilolu’ oranının ise yüzde 14,2’den yüzde 14,6’ya yükseldiğinin belirlendiğini kaydetti.





“GÜNDE İKİ SAATTEN FAZLA TV SEYREDİYORLAR”





İlhan, şöyle konuştu:





“Özellikle çocuklarda uzun süre hareketsizliğe neden olan televizyon izleme, tablet ve bilgisayar kullanımı, obezite riskini artırıyor. Çünkü, dijital teknolojilerin yaygın kullanılmasıyla çocukların ekran başında geçirdiği saat de artıyor. Bu durum, fiziksel aktivite düzeyini azaltırken buna bağlı obezite riskini ise artırıyor. Uzun süre ekran başında kalan çocukların hem algı seviyeleri azalıyor hem de metabolizmaları yetersiz fiziksel aktiviteye bağlı yavaşlıyor. Kas ve iskelet sağlığı açısından da risk taşıyan uzun süre bilgisayar, tablet ve televizyon gibi ekran başında kalınması, yeme alışkanlığını da bozduğundan, tüm bu etkenlere bağlı obezite gelişme riski çocukluk çağında artıyor. Bu nedenle, mutlaka çocukların günde 1 saatten daha fazla ekrana maruz kalmaması, fiziksel ve düşünsel sağlığın korunması için önem taşıyor. İlkokul 2. sınıf çocuklarında yapılan Bakanlığın Şişmanlık Araştırması’na göre de çocukların yüzde 36,2’si hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bunun oran hafta sonu yüzde 69,9’u buluyor.”





FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİSİ





Tedavi edilmediği takdirde, obezitenin etkileri nedeniyle yaşam süresinin kısaldığını, yaşam kalitesinin bozulduğunu, doku ve organların olumsuz etkilendiğini söyleyen İlhan, obezitenin tıbbi beslenme (diyet), egzersiz, davranış değişikliği, ilaç ve cerrahi ile tedavi edilebildiğini belirtti.





Prof. Dr. İlhan, obeziteye karşı yetişkinlerin haftanın en az 5 günü ve günde 30 dakika orta şiddetli, çocuklukların ise günde en az 60 dakika orta ve yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapmalarını önerdi.