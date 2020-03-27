Samanyolu Haber /Dünya / Bir salgın haberi de Afrika'dan geldi /27 Mart 2020 19:10

Bir salgın haberi de Afrika'dan geldi

Korona virüs salgının dünyayı kasıp kavururken bir salgın haberi de Nijerya'dan geldi. Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olan Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Edo, Ebonyi, Ondo ve Bauchi başta olmak üzere 29 eyalette 932 vaka tespit edildiği aktarıldı.Açıklamada, salgın nedeniyle sene başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 176'ya çıktığı belirtildi.

İLK VAKA 1969'DA BORNO EYALETİNDE

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. 

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor. 

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