Bir sarsıcı coin skandalı daha! 516 bin Türk'ün verileri ele geçirildi iddiası

Yerli kripto para borsası BtcTurk, kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair iddialar karşısında sessiz kalırken, 516 bin kişinin “isim-soy isim, e-posta ve telefon numaraları” gibi kritik bilgileri bir veri tabanı sitesinde tespit edildi.





Kronos'ta yer alan habere göre 2013’te “Türkiye’nin ilk kripto para borsası” olarak faaliyet göstermeye başlayan BtcTurk hakkında ortaya atılan bilgi sızıntısı iddiası, bu hafta yatırımcılar tarafından çokça konuşuldu.





İddiaya göre 2018 yılında platformdaki kullanıcıların bilgileri internet korsanları (hacker) tarafından çalınmış, veriler bir forumda satışa çıkarılmıştı.





BtcTurk iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ancak saatler sonra çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.





Yazılımcı Mert Susur, şahsi Twitter hesabında 2018’de BtcTurk’te gerçekleştiği iddia edilen veri sızıntısını teyit eden ekran görüntüsünü paylaştı.





Susur, bir veri tabanı sitesinde BtcTurk’ten sızdırıldığı söylenen hesaplara ulaştı. Elde edilen verilere göre 2020 yılının nisan ayında siteye 516 binden fazla kayıt eklenmiş.