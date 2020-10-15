Bir savcının gözünden: Sandalyeden yemeğe kadar ağır şüphe var

Eski Cumhuriyet Savcısı Hasan Dursun şahsi Twitter hesabında komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu'nun hücrede vefatında şüphe uyandıracak noktaları şöyle dile getirdi:
Olay yerine ait fotoğraflar ve Başsavcılık basın açıklaması incelendiğinde şüphe uyandıracak durumlar var:
Şöyle ki:
SANDALYEYE SONRADAN OTURTULMUŞ OLABİLİR
- İddia edilen rahatsızlıklara sahip bir kişinin sandalyede oturur şekilde vefatı izaha muhtaç olup sonradan oturtulması mümkündür.
-Sandalyenin giriş kapısına dönük olarak bulundurulması olağan değildir.
05:45'TE RUTİN KONTROL YOKTUR
-Vefatın gece 05:45 te tespit edilmiş olması olağan değildir, zira o saatte koğuşlara yapılan rutin bir kontrol yoktur.
-Müteveffanın yazmış olduğu dilekçeye doktor tarafından görüş yazılarak yeniden kendisine verilmesi olağan değildir. Normal olarak dilekçe alınır ve gerektiğinde fotokopisi sahibine verilir.
TUTANAKTA KENDİNİ KURTARMA ÇABASI VAR
-Olaya ilişkin gardiyanlarca tutulan tutanak içeriği sorumluların kendilerini kurtarmaya yönelik bir çaba izlenimi vermektedir.
-Cezaevinde tutulan tutanağın düzenlenme tarihinin 27.8.2020 olması ve içeriği bu tutanağın sonradan geri tarihli olarak düzenlendiğini düşündürmektedir.
AKŞAM VERİLEN YEMEĞE HİÇ DOKUNULMAMASI ŞÜPHELİ
- Verilen yemeğe hiç dokunulmamıştır. Akşam saat 18:00 gibi verilen bir yemeğin aynen muhafazası şüphelidir.
- Cezaevlerinde ekmek dağıtımı sabah olur, yemek yanındaki ekmek yeni konulmuş gibidir.
- Olaya ilişkin olarak Gümüşhane Başsavcılığı'nın gizlilik kararı aldırması ve bilgi paylaşanların tehdit edilmesi konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını düşündürmektedir.