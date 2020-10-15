Samanyolu Haber /Gündem / Bir savcının gözünden: Sandalyeden yemeğe kadar ağır şüphe var /15 Ekim 2020 12:36

Bir savcının gözünden: Sandalyeden yemeğe kadar ağır şüphe var

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen Cumhuriyet Savcısı Hasan Dursun, cezaevi hücresinde vefat eden polis Mustafa Kabakçıoğlu'yla ilgili soru işaretlerini uzman gözüyle yorumladı.

SHABER3.COM

Eski Cumhuriyet Savcısı Hasan Dursun şahsi Twitter hesabında komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu'nun hücrede vefatında şüphe uyandıracak noktaları şöyle dile getirdi:

Olay yerine ait fotoğraflar ve Başsavcılık basın açıklaması incelendiğinde şüphe uyandıracak durumlar var: 

Şöyle ki: 

SANDALYEYE SONRADAN OTURTULMUŞ OLABİLİR

- İddia edilen rahatsızlıklara sahip bir kişinin sandalyede oturur şekilde vefatı izaha muhtaç olup sonradan oturtulması mümkündür.

-Sandalyenin giriş kapısına dönük olarak bulundurulması olağan değildir.

05:45'TE RUTİN KONTROL YOKTUR

-Vefatın gece 05:45 te tespit edilmiş olması olağan değildir, zira o saatte koğuşlara yapılan rutin bir kontrol yoktur.

-Müteveffanın yazmış olduğu dilekçeye doktor tarafından görüş yazılarak yeniden kendisine verilmesi olağan değildir. Normal olarak dilekçe alınır ve gerektiğinde fotokopisi sahibine verilir.

TUTANAKTA KENDİNİ KURTARMA ÇABASI VAR

-Olaya ilişkin gardiyanlarca tutulan tutanak içeriği sorumluların kendilerini kurtarmaya yönelik bir çaba izlenimi vermektedir.

-Cezaevinde tutulan tutanağın düzenlenme tarihinin 27.8.2020 olması ve içeriği bu tutanağın sonradan geri tarihli olarak düzenlendiğini düşündürmektedir.

AKŞAM VERİLEN YEMEĞE HİÇ DOKUNULMAMASI ŞÜPHELİ

- Verilen yemeğe hiç dokunulmamıştır. Akşam saat 18:00 gibi verilen bir yemeğin aynen muhafazası şüphelidir.

- Cezaevlerinde ekmek dağıtımı sabah olur, yemek yanındaki ekmek yeni konulmuş gibidir.

- Olaya ilişkin olarak Gümüşhane Başsavcılığı'nın gizlilik kararı aldırması ve bilgi paylaşanların tehdit edilmesi konunun üzerinin kapatılmaya çalışıldığını düşündürmektedir.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir savcının gözünden: Sandalyeden yemeğe kadar ağır... Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:16:13