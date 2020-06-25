"Bir seferde 5 milyar dolar gider"

MSCI, yaptığı açıklamada, açığa satış ve kredili işlem yasakları nedeniyle kurumsal yatırımcıların Türkiye'de piyasaya erişiminin zorlaştırıldığını belirtmiş ve şartların daha da kötüye gitmesi durumunda ülkenin "gelişen piyasalar" statüsünden "gelişme ihtimali olan piyasalar" statüsüne düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu.







Ankara ise finansal piyasalarda manipülasyonu önlemek ve istikrarı sağlamak için söz konusu önlemlerin alındığını belirtiyor. Türkiye'de borsada 2013'te 82 milyar dolara yükselen yabancı yatırım, 23 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.





TÜRKİYE'NİN AĞIRLIĞI MSCI ENDEKSLERİNDE SERT ŞEKİLDE GERİLEDİ







Sözcü gazetesinin FT'nin haberinden aktardığına göre, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını alıp satmasının yerel otorite tarafından zorlaştırıldığını belirten FT, koşulların daha da kötüye gitmesi durumunda Türkiye’nin “gelişmekte olan piyasa” statüsünden bir alt lig olan “gelişme ihtimali olan piyasa” ya da “tekil piyasa” statüsüne indirilebileceğini aktardı.





Trilyonlarca dolarlık fonları yöneten küresel yatırımcıların MSCI endekslerini gösterge kabul ederek yatırım kararlarını verdiğini hatırlatan FT, Türkiye’nin MSCI endeksindeki ağırlığının son yıllarda sert şekilde gerilediğini hatırlattı.





HİSSE SENEDİ PİYASASINDAN 5 MİLYAR DOLARLIK YABANCI ÇIKIŞI OLUR





Dubai merkezli East Capital'de Portföy Yöneticisi olan Emre Akçakmak, Türkiye’de hisse senedi piyasasından yaklaşık 5 milyar dolarlık yabancı çıkışına neden olabileceğini dile getirdi. Alt lige düşürme kararının sürpriz olacağını ancak yabancı yatırımcılara dönük kısıtlamaların ya da sermaye kontrollerinin artması durumunda söz konusu adımın gündeme gelebileceğini belirten Akçakmak, lig düşmenin Türkiye için bir prestij kaybı da olacağına işaret etti.





Yatırım bankası Renaissance Capital’in Başekonomisti Charles Robertson da, ligden düşmenin Türkiye için “utanç verici” olacağını ancak bunun olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Robertson ayrıca, endekse Türkiye’nin ağırlığının yüzde 2’den yüzde 0,5’e gerilediğini, Türkiye’nin gelişen piyasa ağırlığının azaldığını ve yatırımcıların belirsizlikler nedeniyle Türkiye’den uzak durduğunu belirtti.



