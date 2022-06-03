Samanyolu Haber /Gündem / Bir şehirde daha toplu taşımaya zam geldi /03 Haziran 2022 23:31

Bir şehirde daha toplu taşımaya zam geldi

Enflasyondaki artış sürerken bu yükseliş vatandaşın cebine de olumsuz olarak yansımaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Yükselmeye devam eden enflasyon vatandaşların bütçesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Mayıs ayı anflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında İzmir'de toplu taşıma ücretlerine enflasyon artışı kadar zam yapıldığı açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısında toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre TÜİK’in nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak belirlemesinin ardından, ÜFE oranı ise aylık bazda 7,67 oldu. Böylece ulaşıma ücretlerine yüzde 7,67 zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 7,10 TL olan tam biniş ücreti, 7,64 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,41 TL, ikinci aktarma ücreti ise 1,06 kuruş olarak belirlendi. Öğrenci biniş ücreti de 2,40 TL’den 2,58 TL’ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 6,11 TL’den 6,58 TL’ye çıkarıldı.
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