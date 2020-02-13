Bir senede yok oldu!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antarktika Kıtası’nda Malta büyüklüğündeki bir buzulun kırılarak yok olduğu görüldü.
Avrupa Uzay Ajansı’nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından 2019 yılı şubat ayından itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde "Pine Island Buzulu" kırılarak yok oluyor.
Buzulun geçen seneki hâli.
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Buzulun 2020 yılı şubat ayındaki hâli.
Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümünün yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.