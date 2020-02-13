Bir senede yok oldu!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antarktika Kıtası’nda Malta büyüklüğündeki bir buzulun kırılarak yok olduğu görüldü.





Avrupa Uzay Ajansı’nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından 2019 yılı şubat ayından itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde "Pine Island Buzulu" kırılarak yok oluyor.





Buzulun geçen seneki hâli.

Buzulun 2020 yılı şubat ayındaki hâli.





Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümünün yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.



