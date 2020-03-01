Bir şeyler yapın, artık yeter!

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Rusya'nın desteklediği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin hava bombardımanında şehit düşen uzman onbaşı Ahmet Alpaslan'ın naaşı İzmir Gaziemir'de defnedildi.





23 yaşındaki şehidin ağabeyi cenazede, "Yeter artık, kimse ölmesin. 'Dur' deyin artık. Asker ölmesin artık. Allah Allah. Tamam ölmesin işte. Bir şeyler yapın, yeter! Bitmiyor." diyerek veryansın etti.





Uzman onbaşı Ahmet Alpaslan'ın ağabeyinin "Yeter artık, kimse ölmesin!" sözleri yürek burktu.







Bu esnada Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şehdin ağabeyini susturmaya çalışması dikkati çekti.







Alpaslan'ın cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, askeri erkân, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.





"ÜLKE NEREYE GİDİYOR? BEN NASIL AĞLAMAYAYIM?"





YouTube'de yayın yapan "Tüylü Mikrofon" isimli kanalın yayınladığı görüntülerde halkın görüşlerine de yer verildi.





Gözyaşları eşliğinde sorulara cevap veren bir kişi, "Ülke nereye gidiyor? Nasıl ağlamayayım bu ülke için? Benim için oymuş, buymuş, Tayyipmiş önemli değil. Benim için genç evlatlarım önemli. Herkes bir şeyin röportajını yapıyor. Ama benim gençliğim gidiyor. Benim çocuklarım gidiyor." ifadelerini kullandı.