"Bir şeyler yapmak için henüz geç değil"

Orhan İnandı için BM’ye çağrı: Bir şeyler yapmak için henüz geç değil22/06/2021





Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde toplanan kalabalık bir grup Kırgızistan’da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı için eylem yaptı. Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda toplanan eylemciler kaçırılan İnandı’nın bulunması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.







Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te 31 Mayıs’ta kaçırılan Orhan İnandı’nın bulunması talebiyle toplanan kalabalık “Orhan İnandı’yı hemen bulun”, “İnandı’ya özgürlük”, “Orhan İnandı Bişkek Türk Elçiliğinde Gözaltında” yazılı dövizler taşıdı.





Basın açıklamasını okuyan Ali Mübarek, “Cenevre’de, Avrupalı yetkililere ve İsviçreli yetkililere bu acil konuyu gündemlerine almaları ve Orhan İnandı’nın ailesine sağ salim teslim edilmesi için harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.





Başarılı bir eğitimci olan Orhan İnandı’nın Kırgızistan’da eğitime katkılarından dolayı Kırgız halkının sevgi ve güvenini kazandığını vurgulayan Mübarek, “Bugün burada eğitimci Orhan İnandı’nın Bişkek’te kaçırılmasına karşı sesimizi yükseltmek üzere bir araya geldik. Yakın zamanda bir saldırıya hedef olabileceği yönünde Kırgız makamları tarafından ikaz edilen İnandı, 31 Mayıs günü ortadan kaybolmuş, muhtemelen aracıyla seyahat ederken kaçırılmıştır. Kaybolmasından bu yana geçen üç hafta içinde kendisinden haber alınamamıştır” diye konuştu.





CEMAL KAŞIKÇI OLAYINI HATIRLATTILAR





Kırgızistan’da güvenlik güçleri ve sevenlerinin İnandı’nın bulunması için seferber olduğunu söyleyen Mübarek, “Eşi Reyhan İnandı, kocasının Bişkek’teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde yasadışı olarak alıkonulduğunu duyurmuştur. Büyükelçilikte işkenceye maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Olay İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice katledilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı vakasını hatırlatmaktadır. Bu sefer farklı olan ise şudur: Bir şeyler yapmak için henüz çok geç değil. Türkiye, Suudi Arabistan ve Belarus gibi otoriter rejimlerce sınırlarının ötesinde yapılan böyle pervasız hukuksuzluklara uluslararası toplum tarafından hoşgörü gösterilmemelidir. Bu pratiğin günümüz dünyasında bir yeri olmamalıdır. Ülkelerinin dışında yaşayan savunmasız muhalifler, otokratların uzun kollarına karşı korunmalıdır. Sadece çok uzaklardaki Kırgızistan’da değil, burada, Avrupa’da da; otokratların uzun kolları insan hakları aktivistlerine, gazetecilere ve bazı siyasetçilere ulaşmaya çalışmıştır. Onlar bizi burada, Avrupa’da da susturmak istiyorlar. Bu suistimale karşı koymada herhangi bir çifte standart olmamalıdır. Avrupa Parlamentosunun son yayınlanan Türkiye raporunda da bu husus dile getirilmiştir” ifadelerini kullandı.







Basın açıklamasının ardından Kırgız Elçiliği posta kutusuna, İnandı’nın bulunmasını talep edilen bir de mektup bırakıldı.





Kırgız vatandaşı olan Orhan İnandı 31 Mayıs’ta evinin önünden kaçırıldı. O günden beri haber alınamayan İnandı’nın MİT tarafından kaçırıldığı ve Bişkek’teki Türk elçilik binasında tutulduğu sanılıyor.