Samanyolu Haber /Gündem / Bir sınav skandalı daha: Mülakatlar bitmeden sonuçlar ifşa oldu /12 Ağustos 2022 16:06

Bir sınav skandalı daha: Mülakatlar bitmeden sonuçlar ifşa oldu

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 13 Ağustos’ta sona erecek olmasına rağmen, sonuçlar e-Devlet sistemindeki link açık bırakılınca erken ifşa oldu.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, e-Devlet sistemindeki link açık bırakılınca mülakat süreci tamamlanmadan açıklanmış oldu.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine  göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında daha önce benzeri yaşanmamış bir olay gerçekleşti. Millî Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuru göre sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmî sitesinden duyurulacağı ifade edildi.

Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar e-Devlet Kapısı’ndan açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü boş görünüyordu. Öte yandan puanların yuvarlandığı sonuçlarda, daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de geçtiği ortaya çıktı. e-Devlet üzerinden sonuçlarını gören adayların ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaşması ise dikkat çekti.
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