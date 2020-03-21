Samanyolu Haber /Gündem / Bir şirket daha tüm uçuşlarını durdurdu /21 Mart 2020 09:45

Bir şirket daha tüm uçuşlarını durdurdu

Koronavirüsün yarattığı krizin en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Koronavirüs salgını sonrası hava yolu şirketleri çok zor duruma girdi. Her gün yeni bir havayolu şirketinden kötü haber geliyor.

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Bu kez South African Airways (SAA), tüm uluslararası uçuşlarını Mayıs sonuna kadar askıya aldığını duyurdu. 

South African Airways, yeni koronavirüsün yayılımını durdurmayı amaçlayan, hükümete ait seyahat yasağı kapsamında 31 Mayıs 2020'ye kadar ki tüm uluslararası operasyonları bugün itibariyle askıya aldığını duyurdu.

SAA sözcüsü Tlali Tlali tarafından yapılan açıklamada ayrıca taleplerin de çok düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Krizden etkilenenlen firmalardan biri Lufthansa oldu. 

Lufthansa Group, bu yılki karının ne kadar düşeceğini tahmin etmekte güçlük çekiyor. Kovid-19 salgını ile savaşmak için yüzde 95 kapasite azaltması yapan şirket yönetimi zor günler yaşıyor.

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, 2019 rakamları ile 2020 yılındaki rakamların öngörülemeyeceğini belirtirken olağanüstü durum karşısında sert ve acı veren önlemler almak zorunda olduklarını açıkladı.

Spohr, bunun şirket tarihindeki en zorlu kriz olduğunu da sözlerine ekledi.

Spohr,  “Bu kriz ne kadar uzun sürerse, havacılık geleceğinin devlet yardımı olmadan garanti edilememesi de o kadar olasıdır” dedi.

Airport'un haberine göre şirketin 700 uçağı yerde yatıyor.
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