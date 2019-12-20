Bir şirkete daha kayyım atandı

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan’a kayyım olarak atandı. Şirket geçen yıl konkordato başvurusunda bulunmuş, Aralık ayında da mahkemeden iflasını istemişti. Mahkeme iflas erteleme kararı vererek Yörsan'a kayyım atadı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yörsan firmasının Ekim 2018 yılında şirketin mali yapısında olumsuz etkilenme olması dolayısıyla konkordato ilan etmesinin ardından başlayan süreçte üretim devam etmesine karşın Aralık ayı içinde mahkemeden iflas istemesi üreticilerin, süt tedarikçisi firmaların ve işçilerin alacaklarını alamayarak mağduriyet yaşayacak olması Süt Üretici Birliklerini harekete geçirmiş ve sürece somut olarak müdahil olunmuştur” denildi.





Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Balıkesir Süt Üreticileri Birlik Başkanımız Sayın Cihat Şimşek, iflas sürecinin her kesimi zor durumda bırakacağını göz önüne alarak mahkemeye sunduğu raporlar neticesinde iflas verilmesi süreci erteleme kararının alınmasında etkili olmuştur. Üretici temsilcisi birliklerinin talebi doğrultusunda mahkeme başkanı tarafından kayyım olarak atanmıştır.”





Birlik Başkanı Cihat Şimşek ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. Biz işin içinden gelen sütü bilen insanlarız. Mahkeme heyetine hukukçularımız tarafından sunduğumuz dilekçede şunlar yer alıyor. Yörsan fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken hammaddeyi karşılayabiliriz. Fakat yürütülen mali sürecin şeffaf bir yönetim anlayışı ile bu işin paydaşları olan her kesimin sürece dahil edilmesi gerekir.”