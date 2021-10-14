Samanyolu Haber /Gündem / Bir 'siyasi suikast' açıklaması da Ümit Özdağ'dan geldi /14 Ekim 2021 00:31

Bir 'siyasi suikast' açıklaması da Ümit Özdağ'dan geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ileri sürülen ve bir süredir gündemdeki yerini koruyan 'siyasi suikast' iddiasıyla ilgili bir açıklama da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

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Ümit Özdağ kendisine yönelik suikast bilgisi aldığını söyleyerek, 'Hangi örgütün planladığını biliyorum. Bunu 3 gün önce gayri resmi olarak öğrendim' dedi.

HaberTürk televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine yönelik suikast bilgisi aldığını duyurdu.

"Kendimle ilgili bir istihbarat bilgisi bana geldi" diyen Özdağ, "Hangi örgütün suikast planladığını biliyorum. Bunu 3 gün önce gayri resmi olarak öğrendim. Şu ana kadar benden gizlenmiş" ifadelerini kullandı. 
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