Bir skandal daha... Kadirova sigortasız ve kaçak çalıştırılıyormuş

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından “kısa dönem turizm amaçlı” ikamet izni verilen Kadirova’nın süresi 17 Ocak 2020’de doluyordu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Nadira Kadirova ile ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Şüpheli ölüme ilişkin birçok “delili” toplayan ve tanıkları dinleyen savcılık, şimdi adli tıp kurumundan gelecek ayrıntılı otopsi raporunu bekliyor. Rapor, Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın da nasıl sonuçlanacağını belirleyecek.





Öte yandan Kadirova’yla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1996 doğumlu Kadirova’nın çalışma izni yok ve Şirin Ünal’ın yanında sigortasız çalışıyordu. Yani 23 yaşındaki Kadirova, Şirin Ünal tarafından “kaçak” statüsünde çalıştırılıyordu. Belgeye göre Göç İdaresi, Kadirova’nın Türkiye’de kalması için “Kısa dönem turizm amaçlı” ikamet izni verdi. Bu süre, 17 Ocak 2019’da başlarken, 17 Ocak 2020’de dolacaktı. Kadirova’nın ne kadar maaş aldığı ise öğrenilemedi.



